Fußball Bundesliga : Bayer Leverkusen spielt unentschieden gegen RB Leipzig

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig trennten sich am Samstag mit einem 1:1. Eine nicht gegebene gelbe Karte sorgte für Unmut.

„Beides“, versuchte es Rudi Völler salomonisch: „Wir hätten zur Halbzeit schon 1:3 zurückliegen können, haben in der letzten Szene aber auch die Chance aufs 2:1“, sagte Bayers Sportvorstand. Recht hatte er. Die ersten 45 Minuten vor nur 26 355 Zuschauern in der Bay-Arena waren ein Anschauungsunterricht für die Probleme, mit denen der Bayer-Jahrgang 2019/20 seit Saisonbeginn zu kämpfen hat. Viel Ballbesitz (am Ende 65 Prozent), aber mehr quer gespielte als vertikale Pässe. Leichte Ballverluste, die im Nu zur Gefahr für das eigene Tor werden. Und eine Offensive, die aktuell daran krankt, dass Jahrhunderttalent Kai Havertz seine Selbstverständlichkeit sucht und sich deshalb in einer akuten Schaffenskrise befindet. So viele misslungene Pässe und verlorene Zweikämpfe wie gegen Leipzig hat man vom Jung-Nationalspieler selten gesehen. Weil Trainer Peter Bosz seiner Mannschaft zudem wie immer verordnet hatte, möglichst weit weg vom eigenen Tor zu agieren, geriet das ganze Unternehmen zum Hochrisikospiel. „Das war viel zu gefährlich. Gerade starke Gegner haben die Qualität, diese Schwächen von uns auszunutzen“, kritisierte Torwart Lukas Hradecky und erinnerte an die deftigen Niederlagen gegen Dortmund (0:4) und Juventus Turin (0:3). Der Finne verhinderte gegen Mattheus Cunha (8.) und Timo Werner (16.) aber, dass auch die Qualität von Hochkaräter Leipzigs zum Tragen kam. Zudem hatte Bayer Glück, dass Cunha nur die Latte traf (38.) und Werner (26.) sowie Marcel Sabitzer (33.) vorbei zielten. So wollte hinterher auch niemand Gäste-Coach Julian Nagelsmann widersprechen, als er haderte: „Es war fahrlässig, dass wir nach der ersten Halbzeit nicht mit drei, vier Toren führen.“