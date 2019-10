Regionalliga West : Bonner SC schlägt Alemannia Aachen 2:0

Bonn Die Siegesserie des Bonner SC in der Regionallige West hält an. Am Sonntag besiegte das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer im Sportpark Nord Alemannia Aachen mit 2:0

Der Fußball-Regionalligist Bonner SC ist einstellig. Mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg im Dauerregen vor 1149 Zuschauern im Sportpark Nord gegen Alemannia Aachen kletterte die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer auf Tabellenplatz neun. Mit ihren Toren schafften Adis Omerbasic (51.) und Patrick Schikowski (90.) zudem fußballhistorisches – nämlich den ersten dritten Sieg in Folge seit dem Regionalligaaufstieg 2016.

Dass es in der Mannschaft des BSC derzeit gut läuft, bekam Markus Wipperfürth zu spüren. Der ansonsten gesetzte Linksverteidiger, dessen Sturmläufe bei seinem Trainer hoch angesehen sind, nahm wider Erwarten zunächst auf der Bank Platz, kam dann in der 68. Minute für den verletzten Bernard Mwarome. Nehrbauer beließ es bei der Elf, die vor allem in der ersten Halbzeit in Wuppertal fast alles richtig gemacht hatte. Auch gegen Aachen begann das Spiel aus BSC-Sicht durchaus vielversprechend.

Bereits in der 6. Spielminute tauchte „Doppelpacker“ Patrick Schikowski im Aachener Strafraum auf, schlenzte aber über die Querlatte. Auch die dann folgenden Angriffsbemühungen der Gastgeber in den ersten 15 Minuten auf bedenklich tiefem Geläuf liefen durchaus gefällig. Gekonnt der Pass von Adis Omerbasic auf Jan Holldack, dessen Schuss aber in den Armen von Alemannia-Schlussmann Ricco Cymer landete (17.). Kurz zuvor hatte der Unparteiische den Treffer von Vincent Boesen nach Schuss von André Wallenborn zu Recht wegen Abseits die Anerkennung versagt (16.).

Fortan wagten sich die Gäste mehr und mehr nach vorne, während der BSC zunächst kaum noch in Strafraumnähe kam und folglich keine Abschlüsse bis zum Seitenwechsel mehr zustande brachte. Auf der anderen Seite parierte BSC-Keeper Robin Benz den Schussversuch von Marco Müller noch problemlos (30.). Bei der Ecke von Sebastian Schmidt zwei Minuten später hatte Benz dann Glück. Freund und Feind hatten den Ball um Haaresbreite verpasst. Eine Einzelleistung wasr schließlich vonnöten, um den BSC mit 1:0 in Führung zu bringen.

Omerbasic tankt sich durch

In der 51. Minute tankte sich Omerbasic auf der rechten Seite durch, ließ dabei zwei Herren in Gelb alt aussehen und verwandelte dann auch noch höchst ansehnlich aus spitzem Winkel ins lange Eck. Cymer ließ Omerbasic keine Abwehrchance. Anschließend wurde es turbulent. Zunächst lenkte Benz einen direkten Freistoß von Schmidt mit den Fingerspitzen über die Latte (58.). Beim anschließenden Konter scheiterte Tiziano Lo Iacono nach Pass von Schikowski am heraus stürzenden Cymer (59.). Weitere 60 Sekunden spätere entschärfte der Aachener Schlussmann einen Flachschuss von Omerbasic. Aber auch Aachen blieb gefährlich. In der 68. Minute zielte Manuel Glowacz mit einem Freistoß aus rund 20 Metern nur um Zentimeter vorbei.

Der BSC-Trainer reagierte auf den Aachener Druck und verstärkte ab der 79. Minute mit der Einwechslung von Innenverteidiger Mario Weber die Abwehr. Nachdem drei Minuten vor dem Ende Dario Schumacher nach einem Konter das 2:0 vergeben hatte, machte Schikowski in der 90. Minute mit dem 2:0 alles klar.

Bonner SC: Benz, Omerbasic, Winke, Perrey, Fillinger, Schumacher, Mwarome (68. Wipperfürth), Holldack, Schikowski (90. +2 Löffelsend), Kaiser (79. Weber), Lo Iacono (87. Somuah).

Alemannia Aachen: Cymer, Wallenborn, Heinze, Batarilo, Boesen, Glowacz (75. Salata), Müller (65. Bösing), Rakk (86. Arifi), Fiedler, Garnier, Schmidt.