Brand in Bruchhausen : Hund rettet Bewohnern in Much an Weihnachten das Leben

Bei einem Brand in Much hat ein Hund das Leben der Bewohner gerettet. Foto: Feuerwehr

Much Der Familienhund hat drei Bewohnern eines Einfamilienhauses in Much in der Nacht auf den 2. Weihnachtstag das Leben gerettet. Als ein Feuer ausbrach, schlug das Tier Alarm.

Dem feinen Spürsinn eines Hundes ist es zu verdanken, dass die Bewohner eines Einfamilienhauses in Much bei einem Wohnungsbrand unverletzt blieben. Wie die Feuerwehr mitteilte, rette der Hund der Familie das Leben. In der Nacht auf Donnerstag hatte sich das Feuer in dem Haus ausgebreitet. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr aus Much wurde der Wohnungsbrand vermutlich durch einen brennenden Adventskranz ausgelöst.

Als das Feuer sich auf das Mobiliar ausbreitete, schlug der Hund der Familie Alarm und bellte einen Bewohner im Erdgeschoss wach. Zwei weitere Bewohner im ersten Obergeschoss wurden dadurch ebenfalls wach.

Nachdem sich alle drei Personen ins Freie retteten, löschte der Hauseigentümer den Brand mit Hilfe eines Gartenschlauchs. Die Feuerwehr führte bei Eintreffen noch Nachlöscharbeiten durch.

