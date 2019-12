L288 war nach Unfall voll gesperrt : Feuerwehr befreit Schwerverletzte aus Auto in Lohmar

Auf der L288 kam es in Höhe Lohmar-Donrath zu einem Unfall. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Am Dienstag hat es einen Verkehrsunfall in Lohmar auf der L288 auf Höhe Donrath in Richtung Rösrath gegeben. Eine 50-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

In Lohmar hat es am Dienstag einen Verkehrsunfall auf der L288 in Höhe Donrath gegeben. Nach Angaben der Polizei waren zwei Autos beteiligt. Eine 50-Jährige aus Hennef musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Demzufolge befuhr die 50-jährige Fahrerin des Opel Astra die L 288 in Richtung Rösrath gegen 12 Uhr auf der rechten von zwei Richtungsfahrbahnen, als sie vor dem Abzweig nach Lohmar-Scheiderhöhe auf die linke Geradeausspur geriet.

Dort kollidierte ihr Opel mit dem Golf eines 44-jährigen Lohmarers. Der VW-Fahrer fuhr auf der linken Geradeausspur der L288 ebenfalls in Richtung Rösrath.

Die Fahrerin des Opel wurde schwer verletzt, war in dem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr Lohmar befreit werden. Der 44-jährige Fahrer aus Lohmar verletzte sich leicht. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet.

Foto: Christof Schmoll Auf der L288 kam es in Höhe Lohmar-Donrath zu einem Unfall.

Foto: Christof Schmoll Auf der L288 kam es in Höhe Lohmar-Donrath zu einem Unfall.

Foto: Christof Schmoll Auf der L288 kam es in Höhe Lohmar-Donrath zu einem Unfall. zurück

weiter