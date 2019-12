Attacke in Neunkirchen-Seelscheid : Mahnwache nach rassistischem Messerangriff auf 33-Jährigen

Neunkirchen-Seelscheid In Neunkirchen-Seelscheid ist ein 33-jähriger Mann bei einer rassistischen Attacke mit einem Messer verletzt worden. Im Ort versammelten sich am Montagabend 150 Menschen zu einer Mahnwache.

Nach einem rassistischen Messerangriff auf einen 33-Jährigen in Neunkirchen-Seelscheid haben sich am Montagnachmittag rund 150 Menschen spontan zu einer Mahnwache im Ort versammelt. „Wir wollen zeigen, dass wir alle hinter ihm stehen“, sagte ein Teilnehmer. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 48-jährigen Mann aus Neunkirchen-Seelscheid ermittteln.

Er soll nach Angaben der Bonner Polizei mit einem bislang Unbekannten am Freitag, 20. Dezember, gegen 20.30 Uhr, einen 33-jährigen Mann in dessen Wohnung beleidigt, geschlagen und mit einem Messer verletzt haben. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der 48-jährige Tatverdächtige wurde noch am Abend vorläufig festgenommen.