Raketen mit Smiley-Effekt : Weco wirbt mit Neuheiten für Werksverkauf in Eitorf

Ab dem 28. Dezember können sich Feuerwerkfans beim Weco-Werksverkauf in Eitorf eindecken. Foto: dpa/Christophe Gateau

Eitorf Vier Tage vor Silvester startet Weco einen großen Werksverkauf. Mit neuartigen Produkten und Raketen mit Smiley-Effekt will es das Unternehmen aus Eitorf an Silvester krachen lassen. Wir sagen, wann sich Kunden Überraschungspakte sichern können.

Für viele Menschen ist ein ordentliches Feuerwerk an Silvester nicht wegzudenken. Pünktlich um Mitternacht wird das neue Jahr mit bunten Raketen und anderem Feuerwerk Willkommen geheißen. Für viele Fans des Feuerwerks ist die jährliche Fahrt zum Werksverkauf des Herstellers Weco in Eitorf ein Ritual - Schlange stehen am frühen Morgen eingeschlossen. Für dieses Jahr hat Weco einige Neuheiten angekündigt.

Neben den schon seit Jahren beliebten Batteriefeuerwerken stockt das Unternehmen sein Raketensortiment auf. Das Kugelraketenpaket „Chronos“ wirbt mit einem Smiley-Effekt. Wer etwas tiefer in die Tasche greifen will, kann das Produkt „Atomizer“ - ein Batteriefeuerwerk der XXL-Klasse - kaufen. Laut Hersteller handelt es sich um vier Feuerwerksbatterien, die über eine Brenndauer von 125 Sekunden 149 kometenartige Schüsse in die Luft jagen.

Bunte Raketen mit Smiley-Effekt sollen das neue Jahr begrüßen. Foto: obs/WECO Feuerwerk

Batteriefeuerwerke sind ein beliebter Klassiker. Weco will die Nachfrage danach mit der neuen Fächer-Batterie „Dreamland“ bedienen. Sieben in Fächerform geschossene Salven, aufsteigende Goldkometen und funkelnde Sterne feuern dabei ins Freie.

Im Bereich des mittleren Preissegments sorgt die Kometen-Effekt-Batterie „Spitfire“ mit bunten Brokat-Kometen und Gold-Kometen mit Sternen für Knatter-Effekte. Der farbige Bodenkreisel „„Dicke Brummer XXL“ soll mit Brummgeräuschen herausstechen. Wer sich für die Silversterparty mit Dekoration eindecken möchte, findet zwei neuartige Knallbonbons mit einer Füllung aus Glitzer-Konfettiregen und Partytröte beim Werksverkauf.

Auf seinem YouToube-Kanal zeigt der Hersteller einzelne Videos zu seinen neuen Feuerwerkskörpern. Zudem gibt es erneut Überraschungspakete für 30 oder 50 Euro, die es nur beim Werk selbst zu kaufen gibt.

Info Dann findet der Werksverkauf statt: Wann: Samstag, 28. Dezember von 6 bis 18 Uhr, Montag, 30. Dezember von 7 bis 18 Uhr und Dienstag, 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr. Wo: Bogestr. 54-56, 53783 Eitorf