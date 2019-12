Polizei bittet um Mithilfe : 84-Jähriger aus Ruppichteroth wird vermisst

Ruppichteroth Seit Anfang Dezember ist der 84-jährige Herbert G. aus Ruppichteroth verschwunden. Da bisherige Ermittlungen erfolglos waren, hat die Polizei nun ein Foto des Mannes veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Bisherige Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 84-Jährige morgens den Bürgerbus in den Ortskern von Ruppichteroth und mittags wieder zurück genommen hat. Auf dem Rückweg hat er sich auf ausdrücklichem Wunsch in Ruppicheroth-Retscheroth und nicht an der Wohnanschrift absetzten lassen.