Merkels Preis für den Frieden : Mit Libyen-Konferenz ist Deutschlands Ansehen gestiegen

Berlin Mit der Libyen-Konferenz ist Deutschlands Ansehen in der Welt gestiegen. Das weckt Erwartungen. Auch für die Zeit nach dieser Kanzlerin.

Leidenschaft kann Bewegung selbst in so schwierige Verhandlungen wie über Frieden in einem Bürgerkriegsland bringen. Die Vereinten Nationen brauchen das dringend ob der Zerstrittenheit wichtiger Mitglieder und der Nichtachtung des US-Präsidenten im schwierigen Alltagsgeschäft des Ausgleichs. Er denke an morgen, sagt Salamé, aber zunächst wolle er sagen, „dass heute ein großartiger Tag gewesen ist“. Einmal innehalten, bevor die nächste Hürde überwunden werden muss.