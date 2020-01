Debatte über Integration : Serap Güler und Frank Richter disuktierten in Bonn

Bonn Im Bonner Universitätsforum diskutierten am Montagabend unter anderem Serap Güler (CDU) und Frank Richter, der Polizeipräsident von Essen, über Integration. Die Gäste der Runde waren sich einig: „Wir schaffen das.“

Mit ihr diskutierten unter der Moderation von Sonja Fuhrmann der Polizeipräsident von Essen, Frank Richter, Autor Ulrich Reitz und Professor Jörg Bogumil, Professor für Sozialwissenschaft aus Bochum. Und sie berichteten von ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Es ging um Parallelgesellschaften und Duldungsprobleme, um Positiv- und Negativbeispiele, um Fehler der Vergangenheit und Forderungen an die Zukunft. Aber so unterschiedlich sie auch argumentierten, in ihren Schlussworten waren sich dann Güler, Richter und Bogumil in einem doch einig: „Wir schaffen das.“