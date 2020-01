Kommentar zur CDU-Vorstandsklausur in Hamburg : Unübersichtlich

Meinung Hamburg Die CDU trifft sich zur Vorstandsklausur und findet nicht so recht Gemeinsamkeiten, die ungelöste Fragen klarer machen könnten, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist um ihren Job als Vorsitzende der CDU nicht zu beneiden. Allen in der Parteispitze ist klar, dass es bei jeder auch noch so kleinen Entscheidung immer um die Frage geht, was vor und nach der nächsten Bundestagswahl wird. So richtig thematisieren mag das niemand, weil es dem laufenden Regierungsgeschäft schadet. Die Lage der SPD ist da eine deutliche Warnung.