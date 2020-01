Iran-Krise : Das innenpolitische Kalkül von Donald Trump

Das Capitol in Washington: Will Donald Trump von den Vorgängen hier ablenken? Foto: AP/J. Scott Applewhite

Washington. Gegner des US-Präsidenten sehen ein Ablenkungsmanöver vom laufenden Amtsenthebungsverfahren: Seiner Entscheidung ging allerdings ein längerer Findungsprozess im Weihnachtsurlaub voraus. Israel ist erleichtert über die Maßnahme.

Warum dreht Donald Trump ausgerechnet jetzt an der Eskalationsschraube? Dies, sagt Elizabeth Warren, sei die Frage, auf die man sich konzentrieren müsse. „Warum nicht vor einem Monat. Warum nicht in einem Monat? Warum jetzt?“

Die Antwort glaubt die Senatorin aus Massachusetts mit einem Blick auf den Kalender des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten geben zu können. Demnächst beginne die zweite Etappe, de facto ein Gerichtsprozess im Senat. Man wisse ja, wie sehr sich Trump darüber ärgere, was immer er öffentlich zur Schau stelle. Deshalb liege sie auf der Hand, die Frage, ob er den Konflikt mit Teheran nur deshalb verschärfte, weil er die Causa Impeachment in den Hintergrund drängen wollte.

Krieg als Rettungsversuch

Wäre es nach der ursprünglichen Skizze gegangen, hätte sich von diesem Dienstag an in Washington alles um die entscheidende Phase der Impeachment-Prozedur gedreht. Doch erst geriet der Zeitplan durcheinander, weil Nancy Pelosi, die Demokratin an der Spitze des Abgeordnetenhauses, mit Mitch McConnell, dem republikanischen Chef des Senats, um wichtige Details stritt. McConnell sollte vorab zusagen, dass er – bisher nicht befragte – enge Vertraute Trumps in den Zeugenstand rufen würde, etwa Rudy Giuliani, den Privatanwalt des Präsidenten, und Mick Mulvaney, den Stabschef im Weißen Haus. Erst dann wollte Pelosi die von ihrer Kammer verabschiedete Klageschrift offiziell an ihn weiterreichen. Bislang ließ McConnell keinerlei Entgegenkommen erkennen. Wie und wann das Tauziehen endet, bleibt offen.