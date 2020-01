Nach US-Angriff auf General Soleimani : Iran legt sich Ziele für Vergeltungsschläge zurecht

Nach der Tötung des iranischen Generalmajor Kassem Soleimani sinnt der Iran auf Vergeltung. Foto: AP/Alireza Mohammadi

Teheran/Washington Nach der Tötung des iranischen Generalmajor Kassem Soleimani bei einem US-Angriff hat der Iran Vergeltung angekündigt. US-Präsident Trump droht bereits mit Gegenschlägen für den Fall, dass es dazu kommt. Teheran spielt derweil mehrere Szenarien durch.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Seibert

Eine blutrote Fahne als Zeichen einer bevorstehenden Schlacht ließen die iranischen Behörden nach dem US-Mordanschlag auf den Generalmajor Kassem Soleimani hissen. Das iranische Staatsfernsehen zeigte, wie die Flagge an einem Mast auf der Spitze einer Moschee in der heiligen Stadt Qom hochgezogen wurde. Die iranische Regierung demonstriert ihre Entschlossenheit, einen harten und demütigenden Vergeltungsschlag gegen die Supermacht USA zu führen: Sie organisiert aufwändige Trauerkundgebungen und ein Heldenbegräbnis für Soleimani. Am Sonntag versammelten sich zehntausende Menschen in der südwestiranischen Stadt Ahvaz, um Soleimanis Leichnam zu begleiten. Trotz der Emotionen wird Teheran die Ziele für den Racheakt sorgfältig auswählen, denn einen offenen Krieg mit den USA will der Iran vermeiden.

Die USA hatten Soleimani, den Vordenker der iranischen Expansionspolitik im Nahen Osten, in der Nacht zum Freitag mit einem Drohnenangriff in Bagdad getötet. Revolutionsführer Ali Khamenei kündigte massive Vergeltung an. Politisch dürfte die iranische Reaktion denselben Leitlinien gehorchen wie das bisherige Vorgehen Teherans im Streit mit den USA. Die Iraner wollen US-Präsident Donald Trump von seiner Politik des „maximalen Drucks“ auf Teheran abbringen und der Regierung in Washington klarmachen, dass die Kosten dieser Haltung höher sind als der Nutzen: Je mehr ein iranischer Gegenschlag den US-Präsidenten vor der Wahl im November bloßstellt und der US-Wirtschaft schadet, desto besser für Teheran.

Daraus ergeben sich mehrere Optionen. General Gholamali Abuhamzeh, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden in Soleimanis Heimatprovinz Kerman, brachte einen Angriff auf die Straße von Hormus ins Spiel, eine enge Wasserstraße im Persischen Golf, die für die Ölschifffahrt und damit für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung ist. Mit Angriffen auf mehrere Öltanker Im Golf hatten die Iraner im Sommer gezeigt, dass sie in der Lage sind, den Tankerverkehr in der Gegend zu sabotieren.

Lesen Sie auch Das Geiseldrama von Teheran : Das iranische Trauma der Amerikaner

Auch ein Beschuss amerikanischer Militärstützpunkte am Golf ist möglich. Die US-Streitkräfte haben mehrere zehntausend Soldaten sowie starke Luftwaffen- und Marineverbände in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait stationiert. Sie liegen in der Reichweite iranischer Raketen. Laut Abuhamzeh hat der Iran mehr als 30 potenzielle Ziele in der Gegend ausgemacht.

Anschläge iranischer Verbündeter im Nahen Osten gehören ebenfalls zu den Möglichkeiten. Rund 150.000 Milizionäre im Irak hören auf Befehle aus Teheran. Auch in Syrien kämpfen pro-iranische Gruppen. Die rund 5000 US-Soldaten im Irak und die mehreren hundert amerikanischen Soldaten in Syrien sind deshalb besonders gefährdet. Die pro-iranische Miliz Kataib Hisbollah im Irak, deren Gründer Abu Mahdi al-Muhandis zusammen mit Soleimani bei dem US-Drohnenangriff starb, rief die irakischen Sicherheitskräfte auf, die Umgebung amerikanischer Stützpunkte ab sofort zu meiden. Wie groß die Gefahr durch iranische Gruppen für die USA im Nahen Osten ist, illustrierte ein Anschlag pro-iranischer Extremisten auf eine Kaserne der US-Marineinfanterie in der libanesischen Hauptstadt Beirut im Jahr 1983: Damals starben mehr als 240 US-Soldaten und Militärmitarbeiter.

Auch amerikanische Zivilisten könnten ins Visier der Iraner geraten. Am Samstagabend schlugen mehrere Raketen in der so genannten Grünen Zone in Bagdad ein, in der die US-Botschaft liegt. Aydin Selcen, ein ehemaliger türkischer Generalkonsul im nordirakischen Erbil, nannte im amerikanischen Sender VOA zudem die Vertretungen amerikanischer Ölfirmen im Nordirak als potenzielle Ziele iranischer Aktionen.

Raketenangriffe auf die amerikanischen Verbündeten Israel und Saudi-Arabien gehören ebenfalls zu den Optionen der Iraner. General Abuhamzeh erwähnte ausdrücklich, dass Tel Aviv in der Reichweite iranischer Raketen liege. Ein Drohnen- und Raketenangriff im September, der von den USA dem Iran zugeschrieben wurde, legte vorübergehend einen Großteil der saudischen Ölproduktion lahm.

Manche Experten halten zudem Cyber-Angriffe des Iran für möglich. Vor einigen Jahren machten amerikanische Behörden iranische Hacker für Angriffe auf die Websites mehrerer US-Banken und auf die Kontrollsysteme eines Staudamms in New York verantwortlich. John Hultquist von der Internet-Sicherheitsfirma FireEye sagte der britischen Zeitung „Guardian“, nach Soleimanis Tod werde der Iran möglicherweise erneut versuchen, den amerikanischen Privatsektor über das Internet zu attackieren. Beispielsweise könnten Hacker massenhaft Daten in einem System löschen und „alles zum Stillstand bringen“, sagte Hultquist. Damit könnte der Iran der US-Wirtschaft schaden.