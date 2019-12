Amtsjubiläum in Russland : Wladimir Putin ist seit 20 Jahren Präsident

Moskau In der Silvesteransprache 1999 erklärte Boris Jelzin überraschend Wladimir Putin zum Interimspräsidenten. Für ihn eine glückliche Wahl, und das Land wurde „von den Knien wieder auf den Füße“ gestellt, wie es oft heißt. Aber es ist eine Erfolgsgeschichte mit Fragezeichen.

Der 31. Dezember lieferte Russland die politische Sensation des Jahres 1999. „Ich habe eine Entscheidung gefällt, lange und qualvoll darüber gegrübelt“, erklärte Präsident Boris Jelzin in seiner Neujahrsansprache. „Ich trete zurück.“ Danach rechtfertigte der 68-Jährige seinen Beschluss, seine Politik, sich selbst. Erst am Ende, beiläufig, erklärte Jelzin, gemäß der geltenden Verfassung habe er Regierungschef Wladimir Putin mit der Ausübung der präsidialen Pflichten betraut. Putin galt damals als Favorit des launischen Präsidenten, aber der hatte seit dem Vorjahr vier Premiers verschlissen. Putin war der fünfte, bis zu den im Juni anstehenden Präsidentschaftswahlen schien noch viel möglich. Aber Jelzins Rücktritt zog die Wahl ganz verfassungsgemäß auf Ende März vor, Putin ging mit dem Amtsbonus des geschäftsführenden Staatschefs ins Rennen. Silvester 1999 wurde er Russlands Prinzregent, sein mächtigster Mann. Er ist es bis heute geblieben.

Wladimir Putin distanziert Russland vom Westen

Auswirkungen in Deutschland : Streiks behindern Vorweihnachts-Reiseverkehr in Frankreich

70 Prozent der Russen stehen hinter ihrem Präsidenten Wladimir Putin

Jelzin galt als charismatischer Straßenpolitiker, am Ende aber als halb gescheiterter Reformpolitiker, herz- und alkoholkrank. Putin wirkte von Anfang an wie ein Antijelzin, ein Eishockeyspieler und Judo-Kämpfer, der täglich schwimmt und nicht trinkt, eher Reaktionär als Reformer, aber rational bis zur Gerissenheit, einer mit politisch glücklichem Händchen. Nur ist Putin nicht mehr das drahtige Sexsymbol seiner ersten Amtszeiten. Anfang Dezember, beim Normandie-Gipfel in Paris, humpelte er. Nächstes Jahr wird er 68 Jahre alt, so alt wie Jelzin bei seinem Rücktritt.