Generalmajor Kassem Soleimani : Getöteter iranischer General war Extremist und Nationalheld

Istanbul Die USA haben im Irak den hochrangigen Iranischen General Kassem Soleimani bei einem Drohnenangriff getötet. Dieser arbeitete daran, den Einfluss des Iran im Irak zu stärken. Wer war der Mann und welche Rolle spielte er?

Man nannte ihn den „Schatten“. Kassem Soleimani, 62, war einer der mächtigsten Männer im Nahen Osten und gleichzeitig ein großer Unbekannter. Bis zu seiner Ermordung bei einem amerikanischen Drohnenangriff in Bagdad in der Nacht zum Freitag arbeitete der Generalmajor der iranischen Revolutionsgarden und Kommandeur der Al-Quds-Eliteeinheit daran, den Einfluss des Iran in der Region zu stärken – oft mit rücksichtslosen Mitteln.

Soleimanis Weltsicht wurde durch den – vom Westen unterstützten – Krieg des Irak gegen den Iran in den 1980er Jahren geprägt. Dieser Konflikt ist bis heute ein nationales Trauma für die Iraner. Sie mussten damals erleben, dass der irakische Diktator Saddam Hussein bei seinem Angriff auf ihr Land milliardenschwere Hilfe aus den USA erhielt. Soleimani, der in seiner Jugend ein begeisterter Bodybuilder gewesen sein soll, hatte sich kurz nach der iranischen Revolution von 1979 den Revolutionsgarden angeschlossen. Er kämpfte von 1980 bis 1988 im Krieg gegen die Irak.

Die Erinnerung an den Krieg, bei dem rund 500.000 Iraner starben, ist einer der Gründe für die iranische Einmischung beim Nachbarn: Der Iran will sicherstellen, dass er nie wieder vom Irak angegriffen wird. Die Iran-feindliche Nahost-Politik der USA hat die Gegnerschaft zu Washington zementiert.

Soleimanis Tod ist ein schwerer Rückschlag für das Regime in Teheran, doch die iranischen Revolutionsgarden werden durch den Verlust angespornt, weiter gegen den Westen zu kämpfen. Anderthalb Jahre vor seiner Ermordung hatte Soleimani im Sommer 2018 eine Warnung an die amerikanische Regierung geschickt, die heute wie ein Auftrag an seine Nachfolger in Teheran wirkt: Amerika werde den Krieg vielleicht beginnen, aber der Iran werde ihn gewinnen, sagte Soleimani damals an die Amerikaner gerichtet. „Wir sind bereit.“