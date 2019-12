Wegen Machtmissbrauchs : Trump muss sich Amtsenthebungsverfahren stellen

Washington Das amerikanische Repräsentantenhaus hat am Mittwochabend mit der Mehrheit der Demokraten für die Amtsenthebung von Donald Trump gestimmt. Trump ist damit der dritte Präsident der US-Geschichte, der sich einem abschließenden Impeachment-Verfahren im Senat stellen muss.

Das Ergebnis entsprach ziemlich genau dem, was man erwartet hatte. Bei den Demokraten gab es nur drei Abgeordnete, die von der Parteilinie abwichen, bei den Republikanern nicht einen einzigen. Jack Van Drew und Collin Peterson, beide dem rechten Flügel der Opposition zuzurechnen, verbündeten sich mit den Republikanern, offenbar aus dem Kalkül heraus, beim nächsten Kongressvotum in Trump-freundlichen Landstrichen ihre Chancen auf die Wiederwahl zu wahren.

Van Drew vertritt einen eher ländlich geprägten Wahlkreis im Ostküstenstaat New Jersey. Peterson, vor fast dreißig Jahren zum ersten Mal im Parlament eingezogen, zählt zu den Konservativsten Volksvertretern in den Reihen der Demokraten: 2010 etwa lehnte er die Gesundheitsreform Barack Obamas ab. In seinem Wahlkreis in Minnesota ist Trump populär. Für eine Überraschung sorgte Tulsi Gabbard, eine Ex-Soldatin, die sich derzeit fürs Weiße Haus bewirbt und den Rückzug der USA aus den Krisenregionen dieser Welt verlangt. Um sich von ihrer Partei abzusetzen, enthielt sich Gabbard der Stimme. Der Führungsriege der Republikaner dagegen ist es gelungen, ihre gesamte Fraktion auf ein Nein zur Amtsenthebung einzuschwören.