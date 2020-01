Autofahrer brauchen Geduld : Fast 110 Kilometer Stau in NRW am Montagmorgen

Fast 110 Kilometer Stau in NRW am Montagmorgen

Es staut sich auf den Autobahnen in NRW. Foto: Benjamin Westhoff

Düsseldorf Autofahrer brauchen am Montagmorgen viel Geduld. Auf den Straßen in NRW werden zahlreiche Staus mit einer Länge von knapp 110 Kilometern vermeldet. Betroffen ist auch die Region.

Der Berufsverkehr ist am Montagmorgen für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von 109 Kilometern im Bundesland.