Kuriose Sonderkommission : Göttinger Polizei „fahndete“ nach Hunden

Göttingen Die Göttinger Polizei hat eine ungewöhnliche Soko eingerichtet. Gesucht wurden zwei Hunde. Und das letztlich mit Erfolg.

Einen so schnellen Fahndungserfolg kann die Polizei nicht jeden Tag vermelden. Noch dazu, wenn der Fall so gewaltig erscheint, dass gleich eine Sonderkommission (Soko) gegründet wurde. In diesem Fall handelt es sich um die Soko Wau der Göttinger Polizei. Deren Aufgabe: zwei Vermisste suchen. Nun legen bereits die Bezeichnung der Soko sowie die Namen der Gesuchten, Snow und Nelson, nahe, dass es sich bei den Vermissten nicht um Menschen, sondern um Hunde handelt. Snow und Nelson gehören zu sechs Hunden, die vor fünf Jahren – am 11. Januar 2015 – von einem Autofahrer an einer Straße bei Seeburg (Landkreis Göttingen) in einem Karton ausgesetzt gefunden wurden. Der Mann brachte die Hundebabys zur Göttinger Polizei, später kamen die flauschigen Vierbeiner ins Tierheim.