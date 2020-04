Leichenfund an der Wupper : 27-Jährige in Wuppertal umgebracht: Mann in Haft

Beamte der Spurensicherung arbeiten am Fundort einer Frauenleiche. Die Leiche ist am Sonntagabend an einem Flussufer gefunden worden. Foto: dpa/Tim Oelbermann

Wuppertal In Wuppertal ist am Sonntagabend eine Frauenleiche an einem Flussufer gefunden worden. Eine Obduktion bestätigt: die 27-Jährige wurde umgebracht. Ein Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.



Nach der Tötung einer jungen Frau am Ufer der Wupper muss ein 43 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl wegen Totschlags beantragt. Eindeutig sei die Beweislage derzeit aber nicht, hatte die ermittelnde Staatsanwältin gesagt. Der Mann zähle zum persönlichen Umfeld der 27-Jährigen.

Rechtsmediziner hatten bestätigt, dass die Frau umgebracht wurde. Die Todesursache sei „äußere Gewalteinwirkung“, hieß es. Die 27-Jährige war als vermisst gemeldet worden und ihre Leiche kurz darauf am Sonntagabend von Passanten am Ufer der Wupper entdeckt worden. Eine zwölfköpfige Mordkommission ermittelt in dem Fall.

(dpa)