Ein Ende mit Schrecken : 64-Jähriger schleudert sich aus Versehen aus Kampfflugzeug

In Frankreich hat sich ein 64-Jähriger aus einem Kampfflugzeug geschossen, da er aus Versehen den Schleudersitz betätigte. (Symbolfoto). Foto: dpa/Michel Euler

Saint-Dizier Nicht jedes Geschenk kommt gut an. In Frankreich wurde ein 64-Jähriger von seinen Arbeitskollegen mit einem Flug in einer Militärmaschine überrascht. Völlig überfordert mit der Situation betätigte dieser nach dem Abheben den Schleudersitz.



Schleudersitze sind die letzte Rettung der Besatzung eines in Not geratenen Flugzeugs. Ungefähr so muss sich ein 64-Jähriger in Frankreich gefühlt haben, als er am 20. März 2019 von Arbeitskollegen in ein Kampfflugzeug gesetzt wurde und gen Himmel stieg. Aus Versehen hat der verängstigte Mann nach dem Abheben eben jene Rettungsmaßnahme ausgelöst. Nun, ein Jahr später, hat die französischen Untersuchungsbehörde für Zivilluftfahrt ihren Bericht mit unglaublichen Ergebnissen veröffentlicht.

Doch von Anfang an: Am 19. März 2019 war der 64-Jährige mit seinen Arbeitskollegen auf dem Weg zum Luftwaffenstützpunkt in Saint-Dizier in Ostfrankreich, da er von ihnen eine Überraschung geschenkt bekommen hatte. „Der Wunsch, die Überraschung bis zum Zeitpunkt des Fluges aufrechtzuerhalten, führte dazu, die Zeit für jede Phase der Flugvorbereitung so weit wie möglich zu reduzieren“, erklären die Experten. Laut Bericht sei auch die medizinische Voruntersuchung nicht zufriedenstellend gewesen.

Und selbst wenn der Beschenkte den Flug hätte aushalten können - laut Experten hätte er nicht gewollt. Weil der Mann am Tag des Fluges dann vor vollendete Tatsachen gestellt wurde und die Teilnahme nicht verweigern wollte, saß er also plötzlich - geistig und körperlich komplett überfordert - in einem Kampfflugzeug. Eine falsche Bewegung und vermutlich etliche Schrecksekunden später landete der 64-Jährige nur leicht verletzt auf dem Boden. Und das, obwohl er sogar seinen Helm zwischenzeitlich verloren hatte.