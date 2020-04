In Celle erstochen : Ermittler suchen nach Motiv für tödliche Attacke auf 15-Jährigen

Die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Celle. Ein 15-jähriger Junge war hier nach Angaben der Polizei am Dienstag, 7. April, mit dem Fahrrad unterwegs, als er von einem 29-Jährigen angegriffen wurde. Foto: dpa/Ole Spata

Celle Ein 15 Jahre alter Junge ist im niedersächsischen Celle von einem 29-jährigen Deutschen erstochen worden. Der 29-Jährige sitzt seit einer Woche in Untersuchungshaft und schweigt zu seinem Motiv.

Nach der tödlichen Attacke auf einen 15-Jährigen in Celle prüfen die Ermittler die Aktivitäten des mutmaßlichen Täters im Internet. Es gehe insbesondere um die Konten des Mannes in den Sozialen Medien, sagte Oberstaatsanwaltschaft Lars Janßen am Dienstag. Der 29-jährige Deutsche soll den Jungen laut Polizei grundlos niedergestochen haben, als der 15-Jährige zufällig mit seinem Fahrrad an ihm vorbeifuhr. Der Mann sitzt seit der Tat am Dienstagabend vergangener Woche wegen Totschlagsverdachts in Untersuchungshaft. Er schweigt zum Tatgeschehen und zu seinem Motiv. Das Opfer ist ein jesidischer Kurde, der mit seiner Familie 2014 aus dem Nordirak nach Celle geflüchtet ist.