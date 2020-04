Virologe Hendrik Streeck forscht in Heinsberg : NRW unterstützt Bonner Corona-Studie mit 65.000 Euro

Düsseldorf Die Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck in Heinsberg wird von der NRW-Landesregierung mit rund 65.000 Euro unterstützt. Kritik gibt es an der Zusammenarbeit mit einer Berliner Agentur.

Die SPD-Abgeordnete Sarah Philipp hatte die Landesregierung auch nach der Bezahlung der Berliner Agentur Storymachine gefragt, die die Dokumentation der Studie unter anderem in Sozialen Medien leistet. Dazu habe man keine Erkenntnisse, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im Namen der Landesregierung. Agentur-Mitinhaber Philipp Jessen hatte dem Internetdienst „Meedia“ am Donnerstag gesagt: „Natürlich fließen weder Steuergelder noch finanzielle Mittel der Universität Bonn in unsere Arbeit.“ Die Agentur sei von sich aus auf Streeck zugegangen.