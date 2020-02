Zivilfahnder in Bad Godesberg : Mutmaßlicher Einbrecher erneut in Untersuchungshaft

Mutmaßlicher Einbrecher erneut in Untersuchungshaft

Zivilfahnder in Bad Godesberg

Am Montag konnte die Polizei Bonn einen bereits bekannten mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Bad Godesberg Am Montag hat die Polizei Bonn einen bereits bekannten mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Er wurde 2019 bereits zu einer Haftstrafe verurteilt, war aber zwischenzeitlich auf freiem Fuß.

Zivilfahnder der Bonner Polizei haben am Montagabend einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 25-Jährige wurde mit einem Haftbefehl gesucht und wurde am Dienstag von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt.