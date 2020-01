Beschluss der Bonner Unfallkommission : Neue Verkehrsregelung auf Theaterstraße soll Radfahrer schützen

Wegen zahlreicher Radunfälle an der Kreuzung „Theaterstraße/Kölnstraße“ hat die Stadt Bonn nun ein „Rechtsabbiege-Gebot“ auf der Theaterstraße in Richtung Kölnstraße eingeführt. Foto: Tim Brakemeier/Symbolbild

Bonn Bereits am Freitag hat die Bonner Stadtverwaltung auf der Theaterstraße in Fahrtrichtung Kölnstraße ein Verkehrsschild zum „Rechtsabbiege-Gebot“ aufgestellt. Damit folgte sie einem Beschlusses der Unfallkommission.

Wer auf der Theaterstraße in Fahrtrichtung Kölnstraße mit dem Auto unterwegs ist, kann nicht mehr geradeaus in die Kasernenstraße weiter fahren und auch nicht mehr nach links in die Kölnstraße abbiegen. Das seit Freitag, 3. Januar, aufgestellte Verkehrsschild zu dem beschriebenen „Rechtsabbiege-Gebot“ untersagt dies und lässt für Autofahrer nur noch das Rechtsabbiegen in die Kölnstraße in nördlicher Richtung zu.