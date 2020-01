Von Auto erfasst : 19-Jährige bei Unfall in Bonn-Ippendorf verletzt

Bonn Ein Pkw hat am Mittwochmorgen auf dem Haager Weg in Bonn-Ippendorf eine 19 Jahre alte Fußgängerin erfasst. Die Frau war gerade aus einem Bus ausgestiegen und ging über die Straße.

Bei einem Unfall in Bonn-Ippendorf wurde am Mittwoch gegen 7.15 Uhr eine 19 Jahre alte Fußgängerin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei berichtet, stieg die Frau Zeugenaussagen zufolge zu dem Zeitpunkt an der Haltestelle Saalestraße aus einem Linienbus, der aus Richtung Unikliniken kommend auf dem Haager Weg in Richtung Ippendorf fuhr. In entgegengesetzter Richtung war ein 71-jähriger Autofahrer unterwegs.