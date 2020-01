Veranstaltungen in Bonn : Post Tower etabliert sich als Spielstätte für Kulturveranstaltungen

Bonn Als Konzernzentrale und Bonner Wahrzeichen ist der Post Tower über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Doch auch als Veranstaltungsort hat sich der Glasbau am Rande der Rheinauen längst etabliert – und zwar nicht nur während des Beethovenfests.

Das Comedy-Format „LoL“ ist sechsmal im Jahr zu Gast in dem Konferenzzentrum des Turms, das Jazzfest spielt in der Regel eines seiner Konzerte dort, und auch das Lesefest „Käpt’n Book“ ist gern gesehener Gast.

Kooperation zwischen Post und der Springmaus

„Wir saßen vor einiger Zeit zusammen und haben überlegt, was wir gemeinsam auf die Beine stellen könnten und was vor allem nachhaltiger sein könnte als Geld und ein Logo. Daraufhin haben die Springmäuse uns ein Nachwuchs-Programm vorgeschlagen, dass sie gerne starten würden, das sich aber in ihrem Stammhaus aufgrund der Größe nicht lohne. Heute stellen wir ihnen Bühne, Technik und Catering, sie bringen junge Künstler. Daraus ist das Format ‚LoL‘ entstanden, das seit sechs Jahren bei uns läuft, hervorragend angenommen wird und schon einigen Comedians zum Durchbruch verholfen hat.“

„Jedes Event ist eine Herausforderung für uns, weil unser Konferenzzentrum auch innerhalb des Konzerns stark gefragt ist und wir natürlich immer schauen müssen, was wir wann in welcher Form ermöglichen können. Grundsätzlich sind wir aber für alles offen.“ So werde man im kommenden Jahr auch bei dem Projekt „#beethoven“ mitwirken. „Wir sind noch in der Feinabstimmung, aber wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, wird der Post Tower hierbei eine sehr kreative Rolle spielen.“