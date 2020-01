Neuer Doppeldecker : Bonn bekommt einen neuen Cabriobus

Bonn Nachdem der alte Bonner Cabriobus nach mehr als 620.000 Kilometern auf dem Tacho ausgemustert wurde, gibt es jetzt einen Nachfolger: Die Stadtrundfahrten mit dem neuen Doppeldecker starten schon zeitnah.

Ab Samstag fährt wieder ein Cabriobus durch Bonn: Die „Große Stadtrundfahrt“, die beliebteste Tour der Bonn-Information, wird ab 2020 als „Hop on Hop off-Tour“ im Doppeldeckerbus angeboten. Das heißt, Gäste können an bis zu zwölf Stationen während der Route zu- oder aussteigen. Die Stadt Bonn hat sich für den Dienstleister Willms Touristik aus Much entschieden. Das Busunternehmen ist derzeit in acht weiteren Städten unter dem Namen CityTour unterwegs.