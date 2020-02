Aus Liebe zum Kunstmuseum : Jura-Professor schenkt Bonn wertvolles Feininger-Gemälde

Zur Person

Marcus Lutter, geboren 1930 in München, habilitierte 1963 an der Uni Mainz und erhielt 1980 den Ruf an die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät in Bonn. 1989 bis 2012 war er dort Sprecher des Zentrums für Europäisches Wirtschaftsrecht. Auch nach der Emeritierung 1996 blieb der Jura-Professor aktiv, etwa in der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (2001 bis 2008). Zur Zeit arbeitet er an der Neuauflage von drei Fachbüchern. Seine Tochter Vera Lutter, die sich als Fotokünstlerin einen Namen gemacht hat, lebt in New York.⇥ bau