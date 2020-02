Feuer in Bonn : Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Graurheindorf aus

Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Graurheindorf aus

Feuer in Bonn

In einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Graurheindorf hat ein Keller gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Mittwochmorgen ist es in Bonn-Graurheindorf zu einem Kellerbrand gekommen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Dienstagmorgen in den Friesenweg nach Bonn-Graurheindorf ausgerückt. Gegen 10 Uhr meldeten Anwohner einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten alle Bewohner bereits das Haus verlassen.