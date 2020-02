Bauarbeiten im Kanal : Stadt Bonn lässt Absperrpoller auf Radweg setzen

Bis Dienstag versperrte der Poller den Radweg am Berliner Platz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mitten auf dem Radweg am Berliner Platz stand in den vergangenen Tagen ein Absperrpoller - was für viele bissige Kommentare im Internet sorgte. Laut Angaben der Stadt war der Poller wegen Bauarbeiten dort aber notwendig. Seit Dienstag ist er wieder weg.

Radfahrer, die von der Sterntorbrücke auf den Berliner Platz zugeradelt sind, dürften in den vergangenen Tagen ein unschönes „Aha-Erlebnis“ gehabt haben. Mitten auf dem Radweg stand dort ein Absperrpoller. Im Internet gab es prompt bissige Kommentare über diesen „Schildbürgerstreich“.

Am Dienstag ist der Poller wieder entfernt worden, wie Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann auf GA-Anfrage mitteilte. Der Pfosten sei im Zusammenhang mit Kanalarbeiten im Florentiusgraben provisorisch für Montagezwecke eingesetzt worden. „Aufgrund der Karnevalstage wurde am Freitag das Baufeld verkleinert, sodass der Pfosten im Verkehrsraum stand“, so Hoffmann weiter.