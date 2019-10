Extinction Rebellion : Aktivisten ziehen durch Bonner Innenstadt

Bonn Klimaaktivisten wollen am Mittwoch durch die Bonner Innenstadt ziehen. Nach GA-Informationen werden rund 50 Mitglieder der Initiative "Extinction Rebellion", die zuletzt unter anderem den Potsdamer Platz in Berlin blockierte, erwartet.

Klimaaktivisten der Initiative "Extinction Rebellion" wollen nach GA-Informationen an diesem Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr in der Bonner Innenstadt demonstrieren. Es soll sich um 30 bis 50 Personen handeln. Unter anderem in Berlin haben diese Aktivisten am Montag und Dienstag immer wieder den Verkehr für kurze Zeit lahmgelegt.