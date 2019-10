Wegfall der Stichwahl : Bonner FDP diskutiert Verzicht auf OB-Kandidaten

Bonn Der Wegfall der Stichfall bringt die Liberalen in die Bredouille. Unterdessen hat Alexander Graf Lambsdorff bereits eine Kandidatur ausgeschlossen, weil er dem Bundestag treu bleiben will.

Die Bonner SPD hat mit Alice "Lissy" von Bülow bereits ihre Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt auf den Schild gehoben. Die Nominierung der Kandidaten der Grünen und CDU, Katja Dörner und Amtsinhaber Ashok Sridharan, stehen bevor. Die FDP, Bündnispartner von CDU und Grünen im Stadtrat, diskutiert zurzeit noch, ob sie überhaupt einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schicken will.

Die Krux: Erstmals seit 2009 soll es in Nordrhein-Westfalen bei der Kommunalwahl am 13. September 2020, bei der neben den Mandatsträgern für Rat und Bezirksvertretungen parallel auch die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister gewählt werden, möglicherweise keine Stichwahl mehr geben (siehe Infokasten). Die FDP, die nach bisherigem Stand kaum damit rechnen kann, einen eigenen Kandidaten durchzubringen, steht nun vor dem Problem: Verzichtet sie auf einen eigenen Spitzenkandidaten fürs OB-Amt und unterstützt einen Kandidaten oder eine Kandidatin einer anderen Partei, geht sie womöglich im Wahlkampf unter. Stellt sie einen eigenen Kandidaten auf, könnte die Rechnung ebenfalls nicht aufgehen, da möglicherweise ein Mann oder eine Frau OB wird, den oder die die FDP auf keinen Fall auf dem Posten sehen möchte.

Um Dieckmann zu unterstützen, verzichteten die Grünen damals auf eine erneute Kandidatur von Doro Paß-Weingartz. 2007 kippte die neue CDU/FDP-Landesregierung die Stichwahl. Jürgen Nimptsch (SPD) gewann 2009 die OB-Wahl deutlich mit relativer Mehrheit gegenüber Christian Dürig (CDU). 2011 führten SPD und Grüne im Landtag die Stichwahl wieder ein. Vier Jahre später holte Ashok Sridharan für die CDU mit knapp über 50 Prozent der Stimmen das Rathaus wieder zurück. Eine Beschwerde der SPD und Grünen gegen die erneute Abschaffung der Stichwahl liegt zwar dem Verfassungsgericht vor. Ob ihr stattgegeben wird, soll sich in diesen Wochen zeigen.

Nachdem 1994 die Oberbürgermeister in NRW erstmals direkt gewählt worden waren, führte die damalige SPD/Grüne-Landesregierung ab 1999 die Stichwahl ein. So sollte sichergestellt werden, dass die Oberbürgermeister von mindestens mehr als die Hälfte der Wähler gewählt werden. 1999 setzte Bärbel Dieckmann (SPD) - 1994 erstmals zur Bonner Oberbürgermeisterin gewählt - sich erst im zweiten Wahlgang gegen Helmut Stahl (CDU) knapp durch. Er hatte im ersten Wahlgang oben aufgelegen, hatte dabei aber nicht die erforderliche Stimmenmehrheit von über 50 Prozent erzielt.

Offiziell äußern möchte sich von den Parteigrößen noch niemand. "Wir sind noch mitten in der Diskussion, ob wir jemanden aufstellen wollen oder ob wir uns für einen Kandidaten einer anderen Partei aussprechen", sagte Kreisvorsitzende Franziska Müller-Rech, die für die FDP seit 2017 auch im Landtag sitzt. Die Frage sei, "was das beste für die Stadt ist und wie wir als FDP unsere Themen deutlich machen können", so Rech. Inzwischen sei sie von der CDU und auch von der SPD angesprochen worden, ob die Liberalen deren Kandidaten beziehungsweise Kandidatin unterstütze. Müller-Rech betonte, dass auf keinen Fall eine Entscheidung vor dem 9. November falle, wo sowohl CDU als auch die FDP ihre Kandidaten nominieren.