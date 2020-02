Anpassung an Tariferhöhung des VRS : Taxipreise steigen in Bonn um 2,5 Prozent

Bonn Der Ratsbeschluss ist nur noch Formsache: Seit letztem Jahr wird die Erhöhung der Taxipreise an die Tarifsteigerung für Bus und Bahn im Verkehrsverbund Rhein-Sieg angepasst. Eine Taxifahrt wird daher 2,5 Prozent teurer.

Die Taxipreise in der Bundesstadt steigen auch in diesem Jahr wieder an – und zwar im gleichen Maß wie die Tarife für Bus und Bahn in der Region. Die Genossenschaft Taxi Bonn hat bei der Stadt Bonn bereits im Oktober 2019 eine Erhöhung um rund 2,5 Prozent beantragt, wie einer Beschlussvorlage für den Rat zu entnehmen ist. Die Stadtverwaltung hat dem Antrag zugestimmt.