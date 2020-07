Fahrtrichtung Bad Godesberg : Frau bei Verkehrsunfall auf B9 in Wagen eingeschlossen

Ein Unfall behinderte den Verkehr auf der B9. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Auf der B9 hat es am Mittwoch einen Unfall gegeben. Dabei wurde eine Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Zeitweise war die Straße in Richtung Bad Godesberg nur einspurig befahrbar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Ein Verkehrsunfall auf der B9 hat am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr zu einer Teilsperrung in Richtung Bad Godesberg geführt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Straße Genscherallee. Dort kollidierte ein Mercedes mit einem anderen Auto.