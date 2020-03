Coronavirus-Krise : 1. FC Köln vergibt Freikarten an Krankenhausmitarbeiter

Köln Der Fußball rückt in diesen Tagen auch beim 1. FC Köln in den Hintergrund. Um denen zu danken, die für die Gesundheit ihrer Mitbürger da sind, hat der FC die Verteilung von Freikarten für Mitarbeiter der Kölner Krankenhäuser beschlossen.

In einer Botschaft von Präsident Dr. Werner Wolf, seinen Stellvertretern Eckhard Sauren und Dr. Carsten Wettich sowie Horst Heldt und Alexander Wehrle an die FC-Mitglieder und Fans des Vereins heißt es: „Eines liegt uns besonders am Herzen: Für viele Menschen sind unsere Spieler Vorbilder. Darauf sind wir stolz. Die wahren Helden und Vorbilder sind dennoch andere. Für uns sind es derzeit all jene Menschen, die helfen, pflegen und heilen.“