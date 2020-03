Verletzung beim Spiel gegen Hertha BSC : Rafael Czichos entging nur knapp Querschnittslähmung

Rafael Czichos von 1.FC Köln wird verletzt am Boden behandelt. Foto: dpa/Andreas Gora

Köln Vor rund drei Wochen verletzte sich Rafael Czichos beim Spiel gegen Hertha BSC im Halswirbelbereich, als er in einen Gegenspieler prallte. Jetzt wurde bekannt, wie viel Glück der 29-Jährige im Unglück hatte.

Nur knapp ist Rafael Czichos einer Querschnittslähmung entgangen. Diese bisher zurückgehaltene Information veröffentlichte der 1. FC Köln jetzt in der neuesten Folge seiner Saison-Dokumentation „24/7 FC“. Darin sprechen der Innenverteidiger und Professor Dr. Peer Eysel von der Uniklinik Köln über die Schwere der Verletzung, die er sich beim Bundesligaspiel bei Hertha BSC vor gut drei Wochen zugezogen hatte.

Damals war Rafael Czichos bei einem Zweikampf mit dem Kopf voran in Gegenspieler Marko Grujic geprallt. „Der Schmerz war nicht so, dass er gleich wieder aufhören würde. Wie man gemerkt hat, hatte ich extremes Glück in dieser Situation“, sagte der 29-Jährige.