1. FC Köln : FC auch gegen Mainz vor leeren Rängen

Blick auf das Rheinenergie-Stadion in Köln. Foto: dpa

Köln Der 1. FC Köln wird nicht nur im Nachholspiel in Mönchengladbach, sondern auch im Heimspiel am Samstag gegen den FSV Mainz 05 ohne Publikum antreten müssen. Als Grund dafür nannte der FC die Entscheidung der Landesregierung.

Nach dem Derby am Mittwoch in Mönchengladbach findet auch das Heimspiel des 1. FC Köln am Samstag gegen den FSV Mainz vor leeren Zuschauerrängen statt. Als Grund dafür nannte der FC die Entscheidung der Landesregierung.