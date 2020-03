Anpfiff um 20 Uhr in Paderborn : Darum beginnt das FC-Spiel an diesem Freitag schon früher

Darum beginnt das FC-Spiel an diesem Freitag schon früher

Anpfiff um 20 Uhr in Paderborn

FC-Spieler im Flutlicht des Rhein-Energie-Stadions. Um den Spielbetrieb vor der Nachtruhe um 22 Uhr zu beenden, wird das Duell an diesem Freitag in Paderborn bereits eine halbe Stunde früher beginnen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Paderborn Der 1. FC Köln trifft an diesem Freitag auf den SC Paderborn. Fußballfans müssen aufpassen, nicht den Großteil der ersten Halbzeit zu verpassen. Doch wieso wird das Spiel in der Benteler-Arena bereits um 20 Uhr angepfiffen?

Auch der Fußballfan ist ein Gewohnheitstier: Bundesligaspiele am Freitagabend beginnen normalerweise immer um 20.30 Uhr. Doch das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Paderborn an diesem Freitag, 6. März, wird bereits eine halbe Stunde früher angepfiffen.

Der Grund: Die Benteler-Arena in Paderborn, wo das West-Duell stattfinden wird, liegt nur wenige hundert Meter von einem Wohngebiet entfernt. Veranstaltungen im Stadion müssen wegen der Abend- und Nachtruhe bis spätestens 22 Uhr beendet sein. Um das möglichst sicherzustellen, wird das Freitagsspiel bereits um 20 Uhr beginnen.

Doch unabhängig von der Uhrzeit ist sicher, der FC kämpft in Paderborn gegen eine schwarze Serie: Sieben Mal in Folge unterlagen die Kölner am Freitagabend - genauso wie Hansa Rostock. Folgt nun auch eine Niederlage gegen den SC Paderborn, ist der FC alleiniger Rekordhalter.