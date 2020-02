Fußball-Bundesliga : Klarer Heimsieg des FC gegen Schalke 04

Köln Der 1. FC Köln gewinnt am Samstagabend sein Heimspiel klar mit 3:0 gegen Schalke und setzt damit seine Siegesserie fort. Wie in anderen Stadien auch, wurde Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp von den Fans beleidigt.

Die Erfolgsserie der Kölner setzt sich fort. Gegen Schalke 04 kamen sie zum siebten Sieg innerhalb der letzten neun Spielen. Dank des klaren 3:0 (2:0)-Sieges verbesserten sie sich erstmals in dieser Saison – zumindest bis zum sonntäglichen Spiel von Union Berlin – auf den zehnten Tabellenplatz.

Schmähungen der Schalke-Fans gegen Dietmar Hopp

Währenddessen skandierten Schalker auf der Gegenseite Schmähungen gegen Dietmar Hopp. Der war am Nachmittag von Bayern-Anhängern schwer verunglimpft worden, weshalb das Spiel vor dem Abbruch stand. In Köln ging es nach verlängerter Halbzeitpause ungestört weiter.

Bereits in der siebten Minute trafen die Kölner erstmals. Doch das Tor von Jonas Hector fand keine Anerkennung. Florian Kainz war in Abseitsposition zwischen Schütze und Torwart Alexander Nübel gelaufen.

„Diese Situation haben wir im Abschlusstraining noch trainiert“, verriet Florian Kainz später. Das bestätigte Sebastiaan Bornauw und fügte hinzu: „Kainzi sagte zu mir: Wenn wir im Spiel so einen Freistoß bekommen, spiele ich den Ball so auf dich. Schön, dass er daran gedacht hat.“

Seit 34 Spielen wartet der FC auf einen Elfmeter

Während die Schalker weiter harmlos blieben, bestürmten die Gastgeber, in dieser Phase vor allem über Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue, weiter das gegnerische Tor. Der zweite Treffer aber wollte zunächst nicht fallen.

Auch einen Strafstoß gab es nicht, obwohl Bastian Oczipka Kingsley Ehizibue im Strafraum auf den Fuß trat, so dass der ins Stolpern kam und zu Boden ging. Sowohl Schiedsrichter Manuel Gräfe als auch Videoassistent Dr. Robert Kampka sahen darin kein ahndungswürdiges Foulspiel. Saisonübergreifend warten die Kölner seit 34 Spielen auf einen Elfmeter, so lange wie kein anderer Bundesligist.

Stattdessen zeigte der Unparteiische, der bekannt ist für seinen verständnisvollen Umgang mit den Spielern, Jhon Cordoba in der 39. Minute Gelb. Der Stürmer hatte sich über eine Abseitsentscheidung aufgeregt. Folgenschwer war diese Beschwerde, weil es die fünfte Verwarnung für ihn war. Er ist am Freitag beim Spiel in Paderborn gesperrt.