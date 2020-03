Gisdols Taktik beim 1. FC Köln geht auf : „Die Mannschaft war vom ersten Moment an total bereit“

Köln Mit einer gestärkten Defensive und Effizienz im Angriff ist der 1. FC Köln aus dem Tabellenkeller der Bundesliga geklettert. Die Veränderung in der Taktik von Trainer Markus Gisdol trägt Früchte, analysiert unser Autor.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent steigt der 1. FC Köln ab. Das hatte eine Zeitung nach der Kölner 0:2-Niederlage bei Union Berlin am 8. Dezember , der jämmerlichen Ausbeute von acht Punkten aus 14 Spielen und dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz aufgrund früherer Ergebnisse errechnet. Knapp drei Monate später befindet sich die gleiche Mannschaft in Sichtweite einer Europa-League-Qualifikation (sechs Punkte Rückstand und noch ein Nachholspiel). Wie konnte es zu dieser Kehrtwende und dem Aufschwung kommen?

„Wir haben damals etwas Anlaufzeit gebraucht“

Für den Trainer steht die Mannschaft über allem. Der Einzelne könne nur sein ganzes Können entwickeln, wenn das Team funktioniere. „Nicht der Name, der auf dem Trikot steht, ist entscheidend, sondern was derjenige leistet, der im Trikot steckt“, betonte Gisdol nach dem 3:0 gegen Schalke . In dieser Partie wurde demonstriert, wie sich das Spiel der Mannschaft verändert hat. Einsatzwille, Laufbereitschaft, Laufvermögen, Schnelligkeit, Hilfsbereitschaft – alles hat sich verbessert. „Die Mannschaft war bereit, unsere Spielidee zu ihrer zu machen“, freut sich der Trainer. Man habe daran gearbeitet, Mechanismen für mehr Sicherheit ins Spiel zu bekommen.

Neben der Stärkung der Defensive trägt inzwischen auch die Arbeit an der Verbesserung der Offensivqualitäten und des Torabschlusses Früchte. In den sechs Rückrundenspielen wurden aus 43 Chancen (laut Fachmagazin „Kicker“) 17 Treffer erzielt. Das entspricht einer Chancenverwertung von 39,5 Prozent. Ein Spitzenwert innerhalb der Liga. Auch das ist für Horst Heldt ein Zeichen der mannschaftlichen Geschlossenheit. „Wir sind eins. Deswegen kommen die Ergebnisse zustande. Das ist kein Zufall, das ist harte Arbeit von jedem Spieler, von allen Trainern. Jeder zieht mit und man merkt, dass es jedem Spaß macht“, erklärte Heldt.

Der war im Übrigen bereits einmal an einem kometenhaften Aufstieg einer Mannschaft von einem Abstiegsplatz auf einen Europapokalrang beteiligt. In der Spielzeit 2009/10, seiner letzten Saison als Sportchef des VfB Stuttgart vor seinem Wechsel zu Schalke 04, waren die Schwaben am 14. Spieltag mit elf Punkten – drei mehr als der FC diesmal – Vorletzter. Danach sackten sie noch 44 Punkte ein und wurden mit 55 Zählern Sechster. Wohl deshalb meinte Heldt am Wochenende: „Ich weiß, wie das ist.“