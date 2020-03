Schmähplakate gegen Hopp in Köln : FC-Verantwortliche reagieren mit Unverständnis auf Beleidigung

Köln Gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp hat es erneut Beleidigungen gegeben, unter anderem in Köln. FC-Trainer Markus Gisdol und Sportchef Horst Heldt reagieren verärgert auf die Aktionen der Fans.

„Schade, dass solche Dinge immer wieder vorkommen. Dietmar Hopp kenne ich aus meiner Zeit in Hoffenheim gut. Er ist ein sehr feinfühliger Mensch. Ich weiß, dass er nur einen kleinen Teil seines Vermögens in den Fußball investiert hat. Einen ganz großen hat er in soziale Einrichtungen gesteckt, in Schulen, Kindergärten, vor allem in die Medizin. Die Krebsforschung unterstützt er stark. Er tut sehr viel Gutes, was allen zugutekommt. Davon profitiert vielleicht der eine oder andere, der jetzt nicht damit rechnet. Wir sind uns alle einig, dass wir solche Dinge nicht mehr sehen wollen“, sagte FC-Trainer Markus Gisdol.