Kommentar zur Verkehrsberuhigung an der L471 : Es lohnt sich zu kämpfen

Meinung Meckenheim Ernüchternd verlief zunächst das Engagement der Menschen in Altendorf-Ersdorf für mehr Sicherheit entlang der L471. Jetzt sind die ersten Pläne für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung fertig. Das Beharren auf eine veränderung hat sich also gelohnt, findet GA-Redakteur Mario Quadt.

Und es geht doch: Wortreich bekamen die Menschen aus Altendorf-Ersdorf in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder von Vertretern des federführenden Landesbetriebs Straßen NRW zu hören, was in puncto Sicherheit auf der Landesstraße 471, der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt, alles keineswegs geht. Die seit Langem geforderte Fahrbahnverschwenkung am Ortsausgang von Ersdorf, um mit baulichen Mitteln Raser einzubremsen, gehörte ebenso dazu, wie ein Kreisel innerorts. Weil aber die Menschen in Altendorf-Ersdorf, insbesondere die Bürgerinitiative (BI) L 471 und die beiden Ortsvorsteher Ferdinand Koll und Ralf Decker darauf pochten, dass etwas geschehen muss, kommt es jetzt doch zu den gewünschten Verbesserungen, wie der Schikane am Ortseingang oder den breiten Fußwegen.