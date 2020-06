Nach Unfall in Bornheim-Sechtem : 65-jähriger Radfahrer erliegt schweren Verletzungen

Am Samstag war ein Radfahrer bei einem Unfall in Bornheim lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Holger Hollemann

Bornheim Der 65-jährige Radfahrer, der bei einem Unfall am Samstag in Bornheim-Sechtem lebensgefährlich verletzt worden war, ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Der Radfahrer war am vergangenen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto an der Breslauer Straße zwischen Sechtem und Merten verletzt und anschließend in einer Klinik intensivmedizinisch versorgt worden. Am Dienstag erlag er seinen schweren Verletzungen.