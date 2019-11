Gezielte Vertragsverletzungen : Atomabkommen mit dem Iran steht vor dem Aus

Istanbul Das internationale Atomabkommen mit dem Iran steht vor dem Aus. Der Iran könnte mit den gezielten Vertragsverletzungen zu weit gegangen sein. Die US-Regierung sieht sich in ihrer harten Haltung bestätigt.

Das internationale Atomabkommen mit dem Iran steht vor dem Aus. Ein neuer Schritt der Iraner bei der Urananreicherung könnte aus Sicht der Europäer, die den Vertrag aus dem Jahr 2015 eigentlich retten wollen, das Ende der Vereinbarung besiegeln. Die iranische Regierung will mit gezielten Vertragsverletzungen eine Lockerung der amerikanischen Sanktionen erreichen. Doch möglicherweise ist Teheran jetzt zu weit gegangen. Die US-Regierung sieht sich in ihrer harten Haltung bestätigt.

Die Taktik des Iran im Atomstreit zielt darauf ab, die Europäer zum Handeln zu bewegen: Seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomvertrag im vergangenen Jahr bemühen sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien – die so genannten E3 – als Mitunterzeichner des Abkommens, am Handel mit Teheran festzuhalten, obwohl Amerika alle Unternehmen bestraft, die Geschäfte mit Teheran machen. Europa will erreichen, dass der Iran zumindest einen Teil jener wirtschaftlichen Vorteile bekommt, die ihm bei Vertragsabschluss versprochen worden war.