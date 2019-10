Ukraine-Affäre : Demokraten heben Verfahren gegen Trump auf nächste Ebene

Foto: AP/Patrick Semansky Der Demokrat Adam Schiff leitet den US-Geheimdienstausschuss, der die Kontakte des Präsidenten zu Russland untersucht.

Washington Der Demokrat Adam Schiff leitet den US-Geheimdienstausschuss, der die Kontakte des Präsidenten zu Russland untersucht. Hatte man sich bisher darauf beschränkt, Zeugen hinter verschlossenen Türen zu vernehmen, so beginnt nun die öffentliche Phase.



Mit einer Resolution, über die das Repräsentantenhaus am Donnerstag abstimmen soll, haben die Demokraten die Marschroute des Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump abgesteckt. Hatte man sich bisher darauf beschränkt, Zeugen hinter verschlossenen Türen zu vernehmen, so beginnt nun die öffentliche Phase. Im Geheimdienstausschuss der Abgeordnetenkammer, in den nächsten Wochen und Monaten der wichtigste Schauplatz, soll es nun Anhörungen geben, die vor Fernsehpublikum über die Bühne gehen.

Damit dürfte sich ein Politiker als zentraler Gegenspieler des Präsidenten profilieren, mit dessen Namen amerikanische Normalverbraucher noch vor drei Jahren so gut wie nichts anzufangen wussten: Adam Schiff, 59, Vertreter eines Wahlkreises im Norden der Megacity Los Angeles.

Einer der erfahrensten juristischen Köpfe

In gewisser Weise geht es auf einen Zufall zurück. Darauf, dass der Whistleblower, der nach einem Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij Alarm schlug, bei der CIA beschäftigt war. Folglich landete der Fall vor dem Geheimdienstausschuss - was der Opposition durchaus ins Konzept passte. Denn mit Schiff, einst Kläger in Spionageprozessen, führt auf absehbare Zeit einer ihrer erfahrensten juristischen Köpfe Regie.

In Berlin war gerade die Mauer gefallen, da hatte sich der junge Berufsanfänger in seinem ersten großen Fall zu beweisen. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Harvard war er von der Staatsanwaltschaft in Los Angeles eingestellt worden. Die wiederum hatte zweimal erfolglos versucht, eine Haftstrafe gegen Richard Miller zu erwirken, einen auf Spionageabwehr spezialisierten FBI-Detektiv, der eine Affäre mit einer aus der Sowjetunion emigrierten Frau begonnen und dem KGB gegen Geld und Gold vertrauliche Dokumente geliefert hatte. 1990 übernahm Schiff den Fall, und Miller wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

Später war es das Impeachment-Prozedere gegen den Präsidenten Bill Clinton, das Schiff in die erste Liga der amerikanischen Politik aufrücken ließ. Damals vertrat ein Republikaner namens Jim Rogan jenen Wahldistrikt im Umland von Los Angeles, dessen Wahrzeichen der ikonengleiche Hollywood-Schriftzug in karstiger Hügellandschaft ist. Angestachelt vom Hollywood-Impresario David Geffen, suchten die Demokraten nach einem Kandidaten, der Rogan beim Parlamentsvotum des Jahres 2000 besiegen konnte. Die Wahl fiel auf Schiff, der das Duell tatsächlich für sich entschied und seither ein ums andere Mal wiedergewählt wurde.

Ein unauffälliger, korrekter Volksvertreter mit guten Manieren, „der Typ von Mann, der am Ende eines langen Tages vielleicht seine Krawatte ablegt, aber den Hemdkragen zugeknöpft lässt“: So hat ihn das Magazin „The California Sunday“ einmal in einem Porträt charakterisiert. Die Filmfabriken Hollywoods, schrieb seinerseits der „New Yorker“, würden Schiff, sollte er sich jemals für eine Rolle bewerben, wahrscheinlich die eines Buchhalters anbieten. Der Mann scheine es geradezu zu pflegen, das Image der Unscheinbarkeit. Allein schon, um zu unterstreichen, dass er sich ausschließlich an Fakten hält und alles Dramatische scheut.