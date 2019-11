Kommentar zu Erfolgen der US-Demokraten : Trügerischer Sieg

Meinung Die Siege bei den Wahlen in den US-Bundesstaaten Kentucky und Virginia machen den US-Demokraten Mut – aber sie sind trügerisch, kommentiert GA-Redakteur Nils Rüdel.

Für die Präsidentschaftswahl 2020 hat der Ausgang der Abstimmungen in Kentucky, Virginia und Mississippi (wo die Republikaner gewannen), nur sehr bedingt Aussagekraft. Denn da wird es entscheidend sein, wie Trump in den wichtigsten so genannten „Battleground States“, den umkämpften Bundesstaaten wie Michigan oder Pennsylvania, abschneidet. Und dort, wo die weiße Arbeiterschicht den Ton angibt, steht er in Umfragen im direkten Vergleich mit möglichen demokratischen Herausfroderern nach wie vor gut da.

Das Mehrheitswahlrecht in den USA sieht vor, dass jeder Bundesstaat für sich abstimmt – und der Gewinner am Ende alles bekommt. So reicht Trump zur Wiederwahl ein knapper Sieg in den umkämpften Bundesstaaten. So lange die Demokraten keinen überzeugenden Gegenkandidaten haben, so lange das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump länglich, verworren und ohne schlagende Beweise für ein Fehlverhalten bleibt, so lange die Börsenkurse steigen und die Arbeitslosigkeit sinkt, so lange hat Trump beste Chancen auf eine zweite Amtszeit. Kentucky hin oder her.