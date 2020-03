Anwohnerin beklagte sich : Vermeintliche Drohne über Wohnhaus entpuppt sich als Raumstation ISS

US-Astronautin Christina Koch ist bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation (ISS) in Einsatz. (Symbolbild). Foto: dpa/Christina Koch

Ludwigshafen Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat einen mysteriösen vermeintlichen Drohnenflug über einem Wohngebiet in Ludwigshafen aufgeklärt. Es handelte sich dabei um die Raumstation ISS.

Eine 34-Jährige alarmierte die Beamten am Donnerstag, weil sie angeblich seit Tagen immer wieder eine Drohne gesehen hatte, die sich eine Stunde lang nicht von der Stelle zu bewegen schien, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen verliefen zunächst erfolglos, weil für das Wohngebiet an den genannten Tagen keine behördliche Genehmigung für einen nächtlichen Drohnenflug erteilt worden war.