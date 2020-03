Zahl der Todesfälle steigt auf 45 : Rund 8700 Corona-Infizierte in NRW

Düsseldorf In NRW sind bislang 45 Todesfälle auf das neuartige Coronavirus zurückzuführen. Aus China gibt es eine große Mundschutzspende - und auch das Kölner Unternehmen Klosterfrau Healthcare spendet 100.000 Liter Desinfektionsmittel.

Derweil sollen mehrere große Mundschutzspenden aus China in Nordrhein-Westfalen gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus helfen. So hat der chinesische Baumaschinenhersteller Sany laut einer Mitteilung von Dienstag 50.000 Atemschutzmasken an Organisationen in Nordrhein-Westfalen verteilt. Die größte Menge von 20.000 ging an die Feuerwehr in Essen, die die Masken im wesentlichen an ambulante Pflegeunternehmen weiterreichen will, wie ein Sprecher sagte. Viele Pflegedienste klagen über fehlende Schutzausrüstung für ihre Mitarbeiter. Weitere 2000 Masken werden in Bedburg verteilt - dort befindet sich die Sany-Europazentrale.