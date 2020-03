Während Coronavirus-Krise : Diese Falschmeldungen zum Coronavirus kursieren im Internet

Bonn Eingeschränkte Öffnungszeiten in Supermärkten, Ibuprofen als Verstärker der Coronaviren oder Chlordioxid als vermeintliches Heilmittel gegen das Coronavirus: Falschmeldungen verbreiten sich im Internet rasant. Ein Überblick.

Einblick in das Dokument bekommt jeder, der im Internet die Begriffe „Bundesdrucksache Januar 2013“ in die Suchleiste eingibt und in den ersten Treffern dieses Dokument aufruft. Ab Seite 55 ist darin Anhang 4 mit dem Titel „Risikoanalyse Bevölkerungsschutz Bund - Pandemie durch Virus ‚Modi-SARS’“ zu lesen. Deswegen glauben momentan einige User in den sozialen Netzwerken, dass das Dokument die derzeitige Situation exakt beschreibt - und dass die Bundesregierung schon seit Jahren von dem neuartigen Coronavirus gewusst sowie Maßnahmen geplant hat.