Queen beruft Krisengipfel auf dem Land ein : Viele offene Fragen nach Rückzug von Harry und Meghan

London. Der angekündigte Rückzug von Prinz Harry und seiner Frau Meghan als „Senior Royals“ kam überraschend. Jetzt hat die Queen eine Krisensitzung mit mehreren Familienmitgliedern in ihrem Landhaus in Sandrigham einberufen, um die Zukunft des jungen Paares zu besprechen.

Am Wochenende rückte der angebliche Brüder-Zwist in den Vordergrund. So habe Prinz William den 35-jährigen Harry „gemobbt“, indem er die neue Frau an Harrys Seite nicht ausreichend „willkommen“ geheißen habe, wie die „Times“ schrieb. Das Ehepaar Sussex habe sich von der Haltung des Herzogs von Cambridge „verdrängt“ gefühlt. „Ich habe unser ganzes Leben einen schützenden Arm um meinen Bruder gelegt, ich kann es nicht mehr – wir sind keine Einheit mehr“, wurde William in dem Blatt zitiert. Am Montag meldeten sich die beiden Brüder überraschend und merklich verärgert mit einem Statement an die Öffentlichkeit und wiesen die Schlagzeilen als „falsch“ zurück. „Für Brüder, denen das Thema psychische Gesundheit so sehr am Herzen liegt, ist der Gebrauch solch aufrührerischer Sprache beleidigend und potenziell schädlich“, hieß es. „Die Queen und Charles stimmen darüber ein, dass das Verhältnis zwischen den Brüdern irgendwie gerettet werden muss – dem Ruf der Monarchie in der Welt zuliebe“, wird ein Insider zitiert. Offenbar sorgen sie sich zudem um das Wohlergehen ihres Enkels Harry.