CD-Tipp : Das Piano wird zum Klanglabor

Bonn Die Pianistin Olivia Trummer legt mit „The Hawk“ eine neue CD vor und spielt am Freitag mit dem Schlagzeuger Nicola Angelucci im Ortszentrum Dottendorf.

Aktuell kann man die Vielseitigkeit der 1985 in Stuttgart geborenen Musikerin auf der gerade erschienenen CD „The Hawk“ erleben, auf der sich Trummer mit einer betörenden Leichtigkeit mit dem New Yorker Flötisten Hadar Noiberg die Bälle zuwirft, sich mal in duftigen, impressionistischen Klanggemälden verliert, mal im kernigen Walzertakt daherkommt. Als Sängerin kann man sie mit „Here Comes The Sun“ von den Beatles erleben. Wie locker sie dem Welthit eine swingende Note gibt, ist unbedingt hörenswert. Und was Noibergs Flöte dazu veranstaltet auch. In „Fading Blue“ kann man sie als sensible Pianistin erleben, die ihre Musik quasi direkt vor den Ohren des Zuhörers entwickelt. So frisch klingt das. „Beit Ha’arava“ fließt dahin wie eine melancholische Volksweise, auch in „Privacy“ präsentiert sich das Duo als harmonisches Ganzes.